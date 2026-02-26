Un mercoledì diverso rispetto a tutto il resto della squadra...

Il mercoledì vissuto da Daniele Rugani è stato diverso rispetto aa quello del resto della squadra.

Con la Primavera

Non potendo prendere parte alla gara di Conference (l'ex Juventus non è stato inserito nella lista europea), Rugani è stato coinvolto in un allenamento congiunto con la Primavera, con tanto di partitella.

Un'oretta in campo

Una sgambata di un’oretta per lui che è stata organizzata per testare la tenuta fisica e per mettere un po' di benzina nelle gambe. Rugani verrà convocato per la trasferta di campionato contro l'Udinese e, probabilmente, verrà impiegato per la prima volta dal suo arrivo per uno spezzone di gara.