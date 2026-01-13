Il mondo al contrario di Kean: solo Mbappè e Haaland tirano più di lui in Europa. Ma l'attaccante viola...

Non è l'inizio di stagione che ci si aspettava da Moise Kean, reduce da una stagione a Firenze da assoluto mattatore. L'attaccante della Fiorentina ha messo a segno fino ad adesso 6 gol in 24 partite.

Poca precisione

Lo spirito da combattente non gli manca, ma la precisione davanti alla porta avversaria è drasticamente calata per l'attaccante azzurro. E a confermarlo sono anche i dati.

Il confronto

Prendendo in esame i top 5 campionati europei, tra gli attaccanti solo Mbappè (86) e Haaland (78) hanno tentato il tiro più volte di Kean (70), che è terzo in questa speciale classifica. Pazzesca la media gol del norvegese, che in 28 partite ha già segnato 26 gol. Il francese fa addirittura meglio: 29 gol in 25 partite giocate.