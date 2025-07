UFFICIALE: Prima di raggiungere la Carrarese in prestito, Rubino rinnova per quattro anni con la Fiorentina

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento in prestito di Tommaso Rubino alla Carrarese, con la quale disputerà il campionato di Serie B. La Fiorentina ha comunicato la trattativa e la formula, che vedrà appunto che il trequartista classe 2006 fare la sua prima vera esperienza nei professionisti, ma non un dettaglio importante.

Viola fino al 2029

Come comunicato sui social dall'agenzia che cura gli interessi del giocatore, Rubino prima di essere ceduto in prestito ha rinnovato con la Fiorentina per quattro anni, fino al 2029. Un investimento importante da parte del club viola, che spera Rubino possa fare l'esperienza giusta alla Carrarese per poi tornare da protagonista in prima squadra.