Graziani: "Vorrei che Italiano schierasse Beltran e Nzola insieme. Terracciano non mi ha mai preoccupato"

Questo pomeriggio l’ex attaccante di Fiorentina e Torino Francesco Graziani, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcune situazioni presenti in casa viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“E’ uno dei miei tanti crucci di questo inizio di campionato, se io fossi sulla panchina della Fiorentina avrei fatto di tutto per provare a far giocare Nzola e Beltran insieme al centro dell’attacco. Il calcio è una materia semplice e due punte sono sempre utili, magari una delle due potrebbe sacrificarsi, ma se i due calciatori sono bravi il modo di coesistere lo trovi. L’angolano da solo per ora non riesce ad aiutare la squadra durante la manovra offensiva, al contrario l’argentino chiaramente garantisce qualcosa in meno dal punto di vista fisico. Se non si fa cosi poi continueremo con il solito dualismo della scorsa stagione, e sappiamo tutti come è andata a finire con Cabral e Jovic. Ho sempre avuto una buona considerazione del brasiliano, ero contentissimo quando la Fiorentina lo prese. Sono convinto che, se avesse beneficiato di maggior fiducia da parte dell’allenatore, avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in piu in fase realizzativa. Il serbo invece tecnicamente è un grande attaccante ma gli mancava totalmente la voglia di "combattere" in campo, non capisco la scelta del Milan di comprarlo”.

Ha poi concluso: “Arthur è fondamentale per questa squadra, è il motore del gioco dei viola. Sinceramente sono rimasto molto sorpreso dalla sua esclusione con l’Atalanta, anche se alla fine Italiano ha avuto ragione schierando dal primo minuto un centrocampo piu fisico. L’ex Juve è un profilo che mi piace molto e credo che con il tempo dimostrerà quanto può dare alla causa. Se ho problemi con Terracciano tra i pali? Con lui in porta non sono mai preoccupato, magari non cala il miracolo tutte le Domeniche ma sbaglia raramente, anche i tifosi dovrebbero essere più tranquilli”.