Di Chiara: "Ecco perche farei giocare Beltran e Nzola insieme. Kayode può sfruttare il momento no di Dodô"

Quest’oggi l’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara, durante un collegamento con Lady Radio, ha analizzato uno dei temi più chiacchierati in casa viola: la possibilità di vedere insieme Beltran e Nzola. Questo un estratto delle sue parole:

“Al di la delle condizioni fisiche di Nzola, nonostante dal punto di vista fisico possa fare reparto da solo, mi sembra molto isolato quando gioca da solo. Fino ad ora a parte Kouame e Nico Gonzalez gli attaccanti non hanno segnato, di conseguenza credo ci sia qualcosa da registrare a livello di gioco di squadra. Non capisco perchè non possa giocare in coppia con Beltran, anche perche per caratteristiche fisiche e tecniche i due possono convivere: sono totalmente diversi e questo può farli coesistere, uno potrebbe supportare l’altro. Sono convinto che uno come Nzola possa creare gli spazi giusti alla velocità e alla tecnica dell’argentino. Allo stesso tempo non sono Italiano e non posso sapere se in allenamento questa cosa viene provata o meno, e di conseguenza se realmente i due abbiano la possibilità di scendere in campo insieme.

Ha poi concluso parlando anche di altri profili: “Se la partita di questa sera prenderà la giusta piega sicuramente Italiano avrà la possibilità di provare alcune cose, e l’idea di vedere insieme Maxime Lopez ad Arthur potrebbe essere un’idea per fargli prendere confidenza con il campo. Per quanto riguarda Kayode credo che sia un giocatore che, nonostante l’età, ha già dimostrato il so valore, e sono convinto che potrebbe sfruttare il momento così cosi di Dodô per trovare spazio. Dopo l’ottima prestazione di Genova è un po’ sparito dai radar e per questo spero che almeno stasera ci possa essere spazio per lui. Soprattutto quando si parla di giovani occorre valutare molto bene la seconda uscita, perchè la prima potrebbe rappresentare solo una novità: il ripetersi, magari addossandogli più responsabilità, ci farà capire di che pasta è fatto”.