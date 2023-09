Bonaventura non parte per il Belgio: i motivi dietro l'esclusione del centrocampista

Come comunicato da Vincenzo Italiano, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Genk, Giacomo Bonaventura non farà parte della comitiva viola che, pochi minuti fa, è partita alla volta del Belgio dall’Aeroporto di Peretola. L’esclusione del centrocampista classe ’89, visto anche l’importante ruolo ricoperto dal giocatore nello scacchiere viola, ha destato subito scalpore ma la stessa Fiorentina ha voluto tranquillizzare tutti.

Secondo quanto fatto trapelare dal club gigliato Bonaventura, in occasione dell’ultima sfida casalinga contro l’Atalanta, ha ricevuto un colpo che gli ha permesso di arrivare al novantesimo ma che ha comunque avuto ripercussioni sulle condizioni fisiche del ragazzo. Il problema non è grande, ma il giocatore non ha ancora smaltito il fastidio e per questo è stato scelto di lasciarlo a Firenze per recuperare al meglio in vista di Udine.