I convocati della Fiorentina: Italiano perde un centrocampista, Ikone ancora out

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista ufficiale dei convocati in vista dell’esordio in Conference League contro il Genk. Oltre ai lungodegenti Mina, Pierozzi e Castrovilli il tecnico gigliato dovrà fare a meno anche di Ikone, che ancora non ha smaltito il fastidio all’anca, e Giacomo Bonaventura.

Il centrocampista classe ’89 non dovrebbe aver alcun problema fisico dopo la botta rimediata contro l'Atalanta e sarebbe rimasto a Firenze per rifiatare e farsi trovare pronto in vista della delicata trasferta di Udine. Prima convocazione per il neo acquisto Maxime Lopez.

Questa la lista completa dei convocati:

Amatucci, Barak, Beltran, Biraghi, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodô, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kayode, Kouame, Lopez, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.