Commisso: "Le parole su Gasperini? Stavo soltanto difendendo Firenze e i fiorentini. Non so se ci sarà la possibilità di chiarire"

Regolarmente presente a fianco alla squadra di Vincenzo Italiano durante la partenza alla volta del Belgio per affrontare la difficile trasferta di Genk, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare, facendo chiaramente riferimento alla polemica sorta nei giorni scorsi con Giampiero Gasperini.

Queste le sue parole riportate da Radio Bruno: "Non sono mai stato in Belgio. Non andrò a vedere partite, andrò a vedere il paese. Non so se questo è un girone più o meno difficile di quello della scorsa edizione ma abbiamo iniziato qualcosa dall'anno passato e faremo meglio".

Il presidente ha poi voluto fare un chiarimento a riguardo del video girato da alcuni tifosi in cui scherniva il tecnico dell'Atalanta: "Ero con ragazzi come voi, qualcuno ha fatto una domanda e ho preso la difesa dei fiorentini. Ho fatto meno danno io che me la sono presa solo con lui che lui che se l'è presa con tutti i fiorentini. Non so se ci sarà possibilità di chiarire. La pietra sopra la devono mettere altri".