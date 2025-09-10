Mandragora e la richiesta di ricompensa per il rendimento. Ecco a quanto sale il suo ingaggio col rinnovo
La prossima potrebbe essere la settimana in cui viene messa la parola fine al discorso rinnovo contrattuale con la Fiorentina di Rolando Mandragora.
Ricompensa
Da parte il giocatore, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, ha fatto capire a più riprese di aspirare a un trattamento migliore rispetto alla scorsa stagione, se non altro come ricompensa per il rendimento garantito da gennaio in poi.
Nuovo ingaggio
L'ex Torino sta attualmente guadagnando 1,5 milioni di euro compresivi di bonus, mentre la Fiorentina sarebbe disposta a offrirgliene per prolungare, 1,8 più bonus legati ai risultati sportivi della squadra.
