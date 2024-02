Ogni stagione, o quasi, ha la sua meteora. Quella della Fiorentina quest'anno si chiama Yerry Mina.

La fine

Arrivato in estate a parametro zero, il difensore colombiano il 1 febbraio 2024 ha concluso ufficialmente la sua esperienza in viola passando al Cagliari.

Tracce di Mina

Un infortunio muscolare abbastanza importante (patito con la sua Nazionale), poche presenze, pochi minuti in campo, un rigore trasformato (all'incrocio dei pali) e un balletto a seguire, una strizzatina di capezzoli rifilata a Zirkzee, queste le tracce lasciate dei suoi sei mesi in viola.

La sua è stata letteralmente una toccata e fuga.