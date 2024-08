Bucciantini: "Il progetto di Commisso è alleggerire il monte ingaggi. Inutile prendere buoni giocatori se poi vendi i più forti"

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa Fiorentina: “Questa proprietà ci ha messo un po' a consolidare la posizione europea. Dopo il primo anno di Italiano, con un'ottima qualificazione in Conference, serviva un passo in avanti. Adesso abbiamo capito che il progetto viola è alleggerire il monte ingaggi”.

“Non si possono vendere sempre i migliori”

Poi sul mercato: “Colpani e Kean mi piacciono, così come mi piacerebbe Tessmann. Sono tutti ottimi acquisti, ma solo se vanno ad aggiungersi alla rosa attuale. Se invece li hai presi per rimpiazzare i migliori, allora il valore della squadra non può salire. Nico Gonzalez? E' il miglior giocatore della Fiorentina e non esiste darlo all'Atalanta, vorrebbe dire che hanno definitivamente preso il nostro posto”.

“Con Gudmundsson possiamo sognare”

Infine: “Beltran con questo nuovo modulo secondo me può fare bene, visto che Italiano non aveva capito come incastrarlo. Se dovesse davvero arrivare Gudmundsson, poi, potremmo davvero sognare. Lui e Colpani sono giocatori tecnicamente fortissimi, se rimanesse anche Gonzalez il livello si alzerebbe davvero”.