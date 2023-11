La Fiorentina apre, è il momento di una task force a tre per il Franchi. Soldi, ma anche la casa 'provvisoria' dei viola sul tavolo

La Fiorentina tende una mano a Palazzo Vecchio e Dario Nardella ringrazia: così cambia sostanzialmente la questione del rifacimento del Franchi.

Task Force

Su La Nazione si legge che dopo l’apertura del direttore generale viola, Joe Barone, alla vigilia del match con il Milan, è il momento di mettere in piedi una “task force“ a tre: Comune, Fiorentina, Ministro dello Sport, Andrea Abodi.

L’obiettivo è quello di portare a termine i lavori in fretta ma anche trovare una soluzione per le partite dei viola durante il restyling.

La ‘casa’ provvisoria

Nel primo caso ci sono da trovare quei 55 milioni (che poi sono diventati 72 per la rivalutazione materie prime) per completare il progetto Arup. Nel secondo caso c'è da trovare una ‘casa’ per la Fiorentina durante i lavori: il Padovani è un'ipotesi, Empoli una strada praticamente impraticabile, mentre il Franchi coi cantieri è sempre l'auspicio del club viola.