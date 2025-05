In casa Fiorentina regna il rammarico: la piazza contesta società e tecnico in un finale di stagione pieno di rimpianti, decisamente sotto le aspettative. Non si può dire lo stesso dell'Udinese, prossima avversaria nell'ultima giornata di campionato, ma resta un po' di amarezza. Lo dice Christian Kabasele, difensore bianconero, a Udinese Tonight: “Essere capitano mi riempie d'orgoglio, soprattutto perché abbiamo fatto un ottimo campionato. Però peccato per questo finale”.

E aggiunge: “Nell'ultimo periodo c'è troppa negatività dentro l'ambiente e non abbiamo fatto bene il nostro lavoro, specialmente contro il Monza. Dispiace perché avevamo tutte le carte in regola per arrivare sopra al Como. Dobbiamo fare di più in vista del prossimo anno, sempre con Runjaic che ha dimostrato di capire benissimo il calcio italiano”.