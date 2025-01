"Volete Insigne?". Ecco il perché la Fiorentina ha risposto picche alla domanda

Lorenzo Insigne alla Fiorentina? Un affare che non s'ha da fare.

Sull'argomento ritorna stamani il Corriere dello Sport-Stadio, dove leggiamo che l'ex attaccante del Napoli è stato proposto ai viola negli scorsi giorni.

Però la Fiorentina ha anche risposto picche a questa proposta perché è conscia delle cifre pretese dal giocatore che sono fuori portata per il club.

Per inciso, in Canada a Toronto, Insigne prende 7 milioni di euro all'anno come fisso e in più ha anche tutta una serie di bonus per arrotondare ulteriormente la cifra.