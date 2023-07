"Parisi è uno da Inter, Milan o Juve" e intanto la Fiorentina ha ricucito i rapporti con l'Empoli

Si parla in termini entusiastici del colpo Parisi da parte della Fiorentina su La Gazzetta dello Sport, tanto da definirlo addirittura come “Uno da Milan, Inter o Juventus” nel pezzo a firma Fabio Bianchi. Un top del ruolo insomma, già da ora a 23 anni ancora da compiere. Un'operazione che, come sottolinea il quotidiano, è stata doppiamente utile per la società viola perché ha permesso così di ricucire i rapporti con l'Empoli, raffreddati negli ultimi anni.