Gasperini sbrocca e telefona al Corriere ricoprendoli di insulti. La denuncia del quotidiano di Bergamo

Un genio assoluto del calcio, ma bizzoso e fumantino. Esordisce così il Corriere della Sera, edizione Bergamo, per descrivere Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Tutto bene finché gli piovono osanna. Ma guai a muovergli critiche.

Gasperini l'ha combinata grossa

Dopo aver letto un articolo che non ha gradito, continua il quotidiano, non ammette più domande dal Corriere Bergamo, in spregio al più elementare diritto di cronaca. Ma anziché usare toni civili per confrontarsi con il giornale, ha preferito telefonare alla redazione di Bergamo, sbroccando con urla e insulti (non è un’iperbole giornalistica, è tutto registrato) perdendo in un colpo solo tutte le ragioni che poteva eventualmente far valere.

La decisione della cronista del Corriere

Nonostante questo brutto scivolone, ha respinto qualsiasi tentativo di ricomposizione. E non ci permette di fare domande in conferenza stampa. Impossibilitata a intervenire, oggi (ieri, ndr) la nostra cronista Marina Belotti ha abbandonato la sala. Perché a tutto c’è un limite. E il mister ne ha superati parecchi. In positivo, come modello di allenatore che ha saputo riscrivere il calcio in Europa. In negativo, quanto a stile e buona creanza.