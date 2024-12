Il talent scout Francesco Nicolato, molto attivo in Portogallo, è stato contattato da Radio Bruno per parlare dell'avversario odierno della Fiorentina in Conference League, ossia il Vitoria Guimaraes.

‘Guimaraes squadra che copre bene il campo ma la Fiorentina non può temerla’

"Il Vitoria Guimaraes sta facendo un ottimo percorso europeo, è subito dietro al Chelsea infatti, è una squadra che ha una bella anima. Nel proprio stadio riesce ad esprimersi molto bene, ha un pubblico caldo e sfrutta bene il fattore campo. Il loro sistema di gioco è un 4-4-2, con la difesa che riesce a coprire bene gli spazi e la squadra sa interpretare bene le gare. La Fiorentina di quest'anno però non può temere un avversario come il Vitoria, e andrà a giocarsela a viso aperto in Portogallo. I viola possono far male in ripartenza ai lusitani, che faticano a ricompattarsi quando devono ripiegare".

“Il difensore spagnolo Rivas è l'individualità più interessante del Vitoria Guimaraes, squadra che ha al suo interno vari elementi di esperienza ma anche giovani di qualità. Il portiere Varela è un buon estremo difensore, anche Mendes, terzino sinistro, è un buon calciatore. Difficile però con l'organico che ha il Vitoria lottare su più fronti, ed in campionato sono indietro. Le squadre portoghesi rispettano sempre molto quelle italiane, e temono sicuramente molto la Fiorentina”.

‘Vi dico alcuni profili che possono fare al caso della Fiorentina’

“In Portogallo è complesso acquistare calciatori perchè ve ne sono di interessanti ma costano parecchio, vedi Samu, attaccante del Porto. Servono almeno 15-20 milioni anche per i giovani. Martinez del Braga, 2003 spagnolo, esterno sinistro offensivo, potrebbe essere un'idea, così come Ferreira, difensore sempre del Braga. C'è poi Braganca dello Sporting, lo stimo molto ma difficile prenderlo per meno di 20 milioni; ha grande qualità e visione di gioco. Attenzione anche a Simoes, 2007 emergente sempre dello Sporting”.