Durante una diretta YouTube del canale Viva el Futbol, l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani ha toccato alcuni temi della sconfitta della squadra di Palladino domenica scorsa a Bologna.

‘Nel secondo tempo un super Bologna, la squadra di Italiano ha giocato benissimo’

“Odgaard schierato in quella posizione è stato una scelta giusta di Italiano. Gudmundsson dietro la prima punta ha fatto molto bene nel primo tempo, con Beltran che giocava spostato a sinistra. I meccanismi viola hanno funzionato nella prima frazione, era la Fiorentina che abbiamo conosciuto. Nel secondo tempo invece c’è stato un super Bologna, i rossoblù hanno giocato benissimo. Ciò che faceva il Bologna in campo era perfettamente ragionato. Castro è di un’altra categoria, per me ha giocato la sua miglior partita. Ha fatto delle giocate alla Higuain; l’apertura per Dominguez di collo sul primo gol è ciò che proprio come quella che faceva Higuain, venendo incontro e cambiando gioco”.

‘La miglior partita di Castro, su Italiano e Pradè…’

“Castro ha messo in porta Holm dopo aver girato su stesso e liberandolo al tiro. Ha fatto una partita di intelligenza e qualità, sentendo le giocate senza farle leggere agli avversari, e questo è ciò che eleva a grande calciatore. Ottimo il rendimento anche della coppia centrale Lucumì-Beukema, che permette alla squadra di giocare pressando in maniera feroce. Il Bologna sta facendo alla grande nonostante debba giocare la Champions in settimana, un contesto in cui non è adeguato e sta provando a fare il possibile in modo dignitoso. L’impegno in coppa non sta però inficiando sulla resa in campionato, il percorso del Bologna finora è eccellente, avendo anche una partita da recuperare. Lo scambio nel dopo gara tra Pradè e Italiano? Non ho notato niente di particolare nell’esultanza dell’allenatore, ma non ero nè prima nè dopo nello spogliatoio e non so cosa è successo”.