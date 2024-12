La Juventus ad un passo da Hancko per rinforzare la difesa. L’ex calciatore della Fiorentina pronto a tornare in Italia

L’ex difensore della Fiorentina David Hancko è pronto a sposare la causa Juventus. Secondo quanto rimbalza da più parti, resterebbe solo da fissare la data delle nozze: i bianconeri sperano che il difensore possa arrivare a gennaio, altrimenti sarà il primo colpo della nuova finestra dell'estate introdotta dalla FIFA. Thiago Motta lo attende, è stato tra i principali promotori dello slovacco, che lo ha stregato grazie alla sua duttilità, visto che può giocare da centrale, ma anche da terzino sinistro.

Le cifre e i piani della Juventus

La richiesta del Feyenoord è di 35 milioni di euro, l'affare però potrebbe chiudersi anche a 25 più qualche bonus. La trattativa non sembra impossibile da chiudere, Giuntoli ha il sì del calciatore e anche la bozza di accordo per un contratto quinquennale è stata preparata: stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. L'obiettivo della Juventus è tentare di chiuderla già in inverno con un prestito oneroso a 4-5 milioni di euro con l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni come la qualificazione in Champions.

Un'avventura breve e non intensa in maglia viola

Hancko giocò appena 5 partite con la Fiorentina nell’annata 2018-2019, per poi passare allo Sparta Praga e spiccare il volo nel 2022 con la maglia del Feyenoord, vincendo 3 trofei di pregio: l’Eredivisie, la Coppa d’Olanda e la Supercoppa.