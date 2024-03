Al Viola Park ci sono anche i dirigenti dei club di Serie A. L'abbraccio tra De Laurentiis e Commisso - FOTO E VIDEO FN

Una dopo l'altra, sono moltissime le personalità che stanno arrivando al Viola Park per l'ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Tra queste il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che si è stretto in un abbraccio con Rocco Commisso come si può vedere nel video realizzato da Fiorentinanews.com:

Presenti inoltre tanti rappresentati dei club di Serie A: Fabrizio e Rebecca Corsi per l'Empoli, Gianluca Petrachi ed Emiliano Moretti per il Torino, Maurizio Setti per il Verona e Giovanni Carnevali per il Sassuolo. Presente anche l'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo.