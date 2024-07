Berardi un sogno di fine estate. La Fiorentina non ha fretta

La Fiorentina torna a sondare il terreno per Domenico Berardi. Come scrive il Corriere Fiorentino, i primi colloqui viola hanno avuto risposte confortanti e, anche se ad oggi una trattativa tra le società non c’è, Berardi non ha posto veti.

Per ora per l’esterno del Sassuolo non c’è la fila, con l’infortunio del marzo scorso al tallone d’Achille che rimane un’incognita, così come i tempi di rientro. In ogni caso la società viola questa volta non ha fretta e potrebbe tenere Berardi come sogno di fine estate.