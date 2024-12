L'ottava meraviglia della Fiorentina vale l'aggancio all'Inter e il mantenimento dei piani alti. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Sono otto di fila, in campionato naturalmente, e sono anche il record eguagliato in Serie A nella storia della Fiorentina: un successo diverso dagli altri ma che vale sempre tre punti. E soprattutto l'aggancio momentaneo all'Inter, sempre in orbita delle primissime. Il gol di Cataldi è ossigeno per rilanciare ulteriormente l'ottimo girone d'andata viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 28, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Udinese 17, Empoli 16, Torino 16, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8.



* = una partita da recuperare.