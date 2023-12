La Nazione: Il rigore non fischiato alla Fiorentina

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo: "Viola special che peccato!".

Grande spazio per: “Monologo a Roma, manca solo il ko Lukaku segna e Quarta la recupera Assedio viola, ma il cuore non basta”. Sottotitolo: “Traversa di Bonaventura, poi il pari e i giallorossi che restano in nove per le espulsioni di Zalewski e Lukaku Finale di fuoco, entra anche Gonzalez. E c’è un rigore non fischiato per un fallo di mano di Mancini in area”.

Ecco le dichiarazioni: “Italiano pensa positivo ”Reazione da grande E pronti a migliorare". E poi: “Il tecnico soddisfatto per come la sua squadra ha saputo ritrovarsi ”Dopo il gol l’abbiamo messa a posto con carattere e personalità". Di spalla: “Sincerità Biraghi: ”Hai la sensazione che manchi qualcosa".

Infine leggiamo: “Caos date, inverno da incubo Dal campionato alle coppe Decisiva la gara di Budapest”. Ovvero: “Impegni ogni tre giorni, dal 21 al 25 gennaio c’è anche la finale di Supercoppa in Arabia Per tirare il fiato è fondamentale passare il girone di Conference League al primo posto”.