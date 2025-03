Fiorentina già tornata a Firenze, oggi pomeriggio in campo. Si lavora per recuperare gli infortunati: il punto in vista del Napoli

La Fiorentina è già tornata a Firenze, perché il ritorno della Conference League vuol dire tour de force. E così, con un volo notturno, la squadra di Palladino è rientrata in Toscana da Atene con la coda tra le gambe, per la seconda volta in pochi mesi.

Poco tempo per disperarsi perché alle porte c'è già il match contro il Napoli, dove la Fiorentina si recherà in treno già domani. Oggi riprendono gli allenamenti in vista della gara di campionato e ci sarà da lavorare soprattutto sugli acciaccati.

Adli ha ricominciato a lavorare con i compagni e le sensazioni su una possibile convocazione sono buone. Discorso diverso per Folorunsho, per il quale servirà una corsa contro il tempo per averlo al Maradona. Ma la volontà è quella di non forzare i tempi, visto il calendario fitto. Per Colpani servirà ancora diverso tempo.

Intanto assenti certi a Napoli sono Zaniolo e Mandragora squalificati, mentre Palladino ritrova Ndour e Pablo Marì, assenti ad Atene perché fuori dalla lista UEFA viola. Lo scrive La Nazione.