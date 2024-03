Pomeriggio di Serie B che ha visto protagonisti diversi giovani di proprietà della Fiorentina. Partiamo da Pisa-Ternana, dove l'ex tecnico della Primavera Aquilani ha vinto per 1-0 con buona dose di fattore C. Gli ospiti hanno colpito infatti ben tre legni, fra cui uno al 57' con Lucchesi di testa. Impiegati anche Amatucci (dal primo minuto) e Distefano, subentrato nel finale di gara. Con questa vittoria il Pisa, grazie anche ad un grande portiere Loria, aggancia l'ultimo posto valido per i playoff, mentre la Ternana rimane in zona calda, in piena playout zone.

Catanzaro-Reggiana, invece, ha visto la vittoria degli ospiti, che hanno tenuto anche Bianco in campo dal primo minuto, ammonito ma autore di una buona prestazione. Così facendo la squadra di Nesta si porta a una sola lunghezza dal Pisa, alle porte della zona playoff.