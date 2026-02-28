Conference League, cosa dicono le previsioni: una Fiorentina sul podio, ma occhio all'ostacolo inglese

Il noto raccoglitore di dati calcistici Football Meets Data ha stilato la lista di probabilità riguardanti i vari passaggi del turno di Conference League, tenendo conto degli accoppiamenti e del tabellone, oltre alle statistiche empiriche delle varie squadre. Tra queste, ovviamente, anche la Fiorentina.

Questione ottavi di finale

Le percentuali parlano di una Fiorentina che, contro il Rakow, dovrebbe ritenere il 72% di passaggio del turno: questo valore è solo il sesto più alto, il che indica un gruppo di cinque squadre che dovrebbero avere la vita più semplice nell'accesso ai quarti di finali. Esse sono, in ordine crescente di probabilità, l'AEK (contro il Celje), il Rayo Vallecano (contro il Samsunspor), il Mainz (contro il Sigma Olomouc) e le due grandi favorite, vale a dire lo Strasburgo (contro il Rijeka) e il Crystal Palace (contro l'AEK Larnaca.

Da lì in poi

Andando avanti, la situazione peggiora per i viola: la probabilità di accesso alle semifinali (visto un quarto di finale che prevedrebbe la sfida con una tra Crystal Palace e AEK Larnaca) è data al 25%, quella dell'approdo in finale al 18%, e quella della vittoria della competizione al 9%: questo dato, tuttavia, è il terzo più alto, a pari merito coi tedeschi del Mainz. Ciò significa che solo l'ostacolo Crystal Palace mette molto in difficoltà la permanenza della Fiorentina nella competizione.