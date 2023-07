VIDEO: La firma in diagonale di Infantino in una goleada dell'Argentina al recente Mondiale Under 20

Non ancora molto conosciuto in Europa ma già affermato in Sud America, con le sue oltre 60 presenze nel Rosario Central ma anche le apparizioni in Nazionale: Gino Infantino si porterà dietro tutto questo a Firenze.

E tra le recenti avventure anche quella con l'Albiceleste al Mondiale Under 20, che ha visto poi l'Italia finalista. Per il centrocampista classe 2003 anche una rete, nel 5-0 argentino alla Nuova Zelanda: in particolare la rete del raddoppio, con un diagonale mancino: