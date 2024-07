Cantiere-Franchi, ecco la decisione definitiva sul settore ospiti. Ci sarà differenza fra campionato e Europa

Massimo 300 tifosi ospiti per il campionato di Serie A e la Coppa Italia, massimo 1000 tifosi per le partite Uefa, quindi la Conference League, e un settore ospiti che non sarà diverso da quello già attualmente presente.

Ecco la collocazione “ufficiale” del settore ospiti

Lo afferma La Repubblica, che riporta inoltre che la Fiorentina consegnerà in queste ore la documentazione alla Lega calcio e dopo le indicazioni ottenute dal Gos (Gruppo operativo sicurezza) e Questura si è scelto la linea della continuità. Nessun settore ospiti spostato in Maratona, nessun tifoso delle altre squadre inserito nel parterre della stessa Maratona o nel parterre del cosiddetto “formaggino”, ma sarà mantenuto l'assetto classico: fin dalla prima partita della stagione, quella del 25 agosto contro il Venezia, i tifosi ospiti occuperanno uno dei due settori del formaggino, l'0S1, quello più vicino alla Maratona.

Nessun cambiamento, nonostante i lavori

La seconda parte del settore ospiti, l'0S2, sarà invece la zona cuscinetto, già protetta da barriere, tra gli ospiti e la Curva Ferrovia, dove si sposterà il cuore pulsante del tifo in seguito alla chiusura della Curva Fiesole per lavori. Nessuna soluzione diversa, ma la scelta è andata nel segno del mantenimento dell'assetto attuale: così facendo il percorso che porterà gli ospiti all'interno del proprio settore sarà uguale a quello mantenuto negli ultimi anni, dove è prevista già in Ferrovia una distanza considerevole tra le due tifoserie e anche l'ordine pubblico manterrà uno schema già codificato e vincente senza troppi altri stravolgimenti. La decisione arriva al termine di una lunga gestazione: appurato in un primo momento che un settore ospiti andava comunque garantito pur in presenza di una situazione straordinaria di cantiere, si è deciso di andare in deroga soprattutto per quel che riguarda le partite di Serie A e di Coppa Italia, garantendo massimo 300 posti agli avversari.

La differenza fra il campionato e la Conference

Per la Uefa invece l'obbligo del 5% da destinare agli ospiti è inderogabile e quindi sulla base dei ventimila posti netti - la prefettura aveva indicato 24.786 posti includendo anche le zone cuscinetto e quelli a visibilità ridotta - a disposizione, mille posti andranno agli ospiti. In questo modo verranno recuperati alcuni biglietti in Ferrovia, tutta agibile per i tifosi della Fiorentina, e in parte di Maratona. Per quel che riguarda gli altri settori dello stadio la Fiorentina conferma che la tribuna laterale lato Fiesole sarà area di cantiere e non sarà agibile, mentre nel settore Mac, di Maratona Centrale, sebbene formalmente libero non saranno messi in vendita i biglietti fino a quando non sarà installata la recinzione tra l'area di cantiere e l'area riservata al pubblico.