La risposta di Valentini che ha gelato il Gremio. Un incasso che rischia di saltare per i viola

Tanti problemi dal punto di vista tecnico per il Gremio. Problemi che si sono aggravati con la cessione di Viery alla Fiorentina.

Ma il club presieduto da Odorico Roman, ha contattato il club viola per risolvere qualcuno di questi. In particolare per la difesa prima ha pensato a Matias Moreno, poi a Nicolas Valentini.

Una trattativa quest'ultima che sembrava ben indirizzata, ma l'interessa per il giocatore si è raffreddato molto nelle ultime ore a causa della sua mancanza di motivazione a giocare a Porto Alegre e anche per le sue pretese economiche.

Il Gremio è rimasto sorpreso dalla risposta arrivata da Valentini, poiché si era mostrato ottimista circa un esito positivo dell'affare che sarebbe costato 3,5 milioni di euro.