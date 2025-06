Diversi giocatori messi alla porta nel nuovo Milan di Allegri. C'è anche Adli, oltre a due obiettivi per il centrocampo viola

Diversi esuberi in casa Milan, con Massimiliano Allegri che a qualche settimana dal suo arrivo sulla panchina rossonera ha già tracciato una linea di chi farà e chi non farà parte del suo progetto sportivo.

Tra questi ci sono due giocatori che la Fiorentina sta seguendo per il proprio centrocampo come Yunus Musah, sul quale però ci sono diverse squadre di Premier League, e Ismael Bennacer, che Pioli ha avuto in rossonero ma le condizioni le cui fisiche non lasciano ben sperare.

Tra i giocatori in partenza c'è anche Yacine Adli, tornato al Milan dopo il mancato riscatto della Fiorentina. Tuttosport scrive di come i rispettivi procuratori dovranno cercare una soluzione per i loro assistiti, finiti ai margini del progetto tattico del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e del ds Igli Tare.