Un NO che spiazza e che rallenta i piani di mercato della Fiorentina

Jonathan Ikone ha mercato in Qatar. Addirittura ci sono due club (l'Al-Duhail e l'Al-Arabi) di quel paese che sono pronti a portarsi a casa l'attaccante della Fiorentina, garantendo una decina di milioni di euro e un ottimo ingaggio al giocatore.

Poco propenso verso il Qatar

Ma a rallentare i piani viola e a spiazzare la società ci sono i dubbi dello stesso francese, che non sembra propenso a defilarsi dal calcio che conta a 25 anni.

Soldi per l'affare Kean

Un rebus che ora è tutto da risolvere anche perché quei soldi coprirebbero in larga parte l'esborso che verrà fatto per Kean. E in più la Fiorentina si toglierebbe un ingaggio importante di un giocatore che non rientra nei piani di Palladino.