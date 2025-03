La Fiorentina può interrompere una striscia atalantina che dura addirittura da sette mesi: e ultimamente è sempre finita allo stesso modo

L'ultima sconfitta esterna per l'Atalanta di Gasperini risale addirittura al 30 agosto scorso quando si arrese per 4-0 sul campo dell'Inter: da lì una marcia inarrestabile, senza passi falsi e un rendimento che fa paura, da 33 punti. Compito e obiettivo a portata di mano per la Fiorentina è dunque proprio quello di interrompere questa striscia che dura da sette mesi.

Inoltre, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il match promette tanti gol, non fosse altro che per le abitudini delle due squadre che negli ultimi tre scontri di campionato hanno terminato sempre sul 3-2. Nella scorsa stagione doppia affermazione viola, vittoria atalantina invece nella gara d'andata.