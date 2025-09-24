Davide Lippi: "Portare Ribery a Firenze è stato tanto difficile quanto bello. Vlahovic avrebbe lasciato la Juventus se..."

Il procuratore Davide Lippi, negli ultimi anni inevitabilmente intrecciato con la Fiorentina per qualche affare di mercato, è intervenuto dall'inaugurazione dello stadio dei Pini di Viareggio a Tuttomercatoweb.com: “Ho fatto tantissime trattative nella mia vita. Difficile indicare la più bella, però posso dire che portare Ribery alla Fiorentina è stato incredibile. Tanto difficile quanto bello”.

“Ribery alla Fiorentina incredibile. Vlahovic poteva andare via ma…”

Sulla situazione dell'ex viola Vlahovic: “Adesso è a scadenza di contratto, ha ancora sei mesi. Poteva andare davvero ovunque, ma non ci sono state le condizioni per un trasferimento; se ci fossero state, sarebbe andato via dalla Juventus. Ma il club è stato bravissimo a riqualificarlo”.