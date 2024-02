La striscia di De Rossi si ferma con la capolista, l'Inter vince e fa un assist alla Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Un anticipo pieno di reti quello del sabato pomeriggio fra Roma e Inter. In vantaggio ci sono andati gli ospiti con un colpo di testa di Acerbi, anche se - francamente - la rete sarebbe stata da annullare per un fuorigioco attivo di Thuram. Il pareggio porta poi la firma dell'ex viola Mancini, su assist di Pellegrini, rinati entrambi con Daniele De Rossi. Primo tempo che finisce dunque in vantaggio per la Roma che segna con El Shaarawi.

La Roma si ferma: la Fiorentina, fra domani e mercoledì, può sorpassarla

Nella ripresa, però, esce l'Inter, che prima la pareggia con Thuram e poi con un'autorete di Angelino, neoacquisto insieme a Baldanzi del mercato invernale giallorosso, quest'ultimo subentrato nel finale di gara. Finale 2-4 per l'Inter (in rete anche Bastoni nel recupero), che fa un piacere alla Fiorentina, fermando la Roma, e anche per se stessa, portandosi ancora più in vetta.

La nuova classifica:

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter* 60, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Lazio 37 *, Bologna* 36, Napoli* 35, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Empoli 21, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).