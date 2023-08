In un Ferraris stracolmo, ci sarà anche Firenze: esaurito il settore ospiti per Genoa-Fiorentina

Non ci sono più posti disponibili nel settore ospiti del Ferraris a Marassi per Genoa-Fiorentina. In poco più di 24 ore i tifosi viola hanno mandato in fumo i 2000 biglietti a disposizione per il settore a loro dedicato per la prima di campionato, in campo tra quattro giorni in quel di Genova.

I tagliandi erano stati messi a disposizione ieri alle 15.00 su Vivaticket e attualmente non risultano più biglietti disponibili. Da capire se nelle prossime ore ne saranno messi in vendita altri oppure no. L'atmosfera sarà di certo caldissima. La Fiorentina ricomincia, con i suoi tifosi sempre al suo fianco.