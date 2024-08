Orsi: "De Gea è un usato sicuro, ma non so come stia dopo un anno di stop. La Fiorentina ha ancora tanti problemi a centrocampo"

Questo pomeriggio l'ex portiere ed opinionista tv Fernando Orsi, durane un collegamento a Radio Bruno, ha fatto il punto sui portieri in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“De Gea rappresenta un gran bel nome per la Fiorentiana, poi ovviamente bisognerà vedere come sta dopo un anno di stop. Come portiere, anche se a me non fa impazzire, darà a Palladino le necessarie garanzie: ha un’esperienza internazionale, sarà utile. I viola hanno scelto di andare sull’usato sicuro”.

“L'arrivo di De Gea a Firenze non è passato inosservato: adesso tutti gli occhi saranno sullo spagnolo”

Ha poi aggiunto: “Ha grande esperienza, è stato in club importanti che gli hanno permesso di giocare grandi partite. Per quanto riguarda il nome è una sicurezza ma voglio vedere se l’anno fermo non lo avrà arrugginito. La piazza di Firenze è importante, e ci si aspetterà molto da lui: avrà addosso gli occhi di tutti. Un po’ di tempo gli servirà, anche solo per ritrovare le misure in campo: poi dovrà trovare anche i giusti accordi con i compagni del reparto difensivo. Come capacità e personalità non lo si può discutere, vediamo come si inserirà e quali saranno le sue prestazioni: io mi aspetto tanto da lui, che dia una svolta alla fase difensiva della Fiorentina. Bisogna ricordarsi che la Fiorentina con Terracciano ha fatto tre finali, non vai a sostituire un portiere normale”.

“E' vero che i portieri oggi si valutano per le capacità con i piedi, ma credo che De Gea”

Qualche parola sulla scelta di valutare i portieri per le capacità con la palla tra i piedi: “Ora il portiere spesso non viene valutato per come sta tra i pali, ma per le sue capacità nel far ripartire l’azione. A mio modo di vedere dovrebbero essere piu i difensori a ripartire dal basso: il portiere è uno dei ruoli che è cambiato di piu. Io credo che la Fiorentina abbia preso De Gea perchè è bravo a parare, non per le sue doti con i piedi”.

“La Fiorentina ha molti problemi a centrocampo: servono giocatori prima della fine del mercato”

Ha poi concluso parlando delle aspettative attorno alla Fiorentina di Palladino: Credo che la Fiorentina abbia fatto un buon mercato, anche se per il momento è da ritenersi incompleto. Il centrocampo viola è un reparto scarno di giocatori, e quindi è li che la dirigenza viola dovrà fare qualche acquisto: manca una settimana all’inizio del campionato e non sarà facile iniziare contro il Parma”.