Napoli-Fiorentina un flop (annunciato), ma stasera sarà un'altra storia: tutto esaurito per la seconda semifinale di Supercoppa

Oltre alla prestazione della Fiorentina e al risultato finale, a fare tristezza ieri sera è stato anche tutto il contorno. La semifinale di Supercoppa tra i viola e il Napoli si è giocata infatti un Al Awwal Park Stadium praticamente deserto, con soli 9762 spettatori. Un flop annunciato, considerando che ormai da tempo gli arabi si erano detti delusi dall'assenza alla competizione di Milan e Juventus.

E stasera? Un'altra storia

D'altronde rossoneri e bianconeri sono, insieme all'Inter, le uniche squadre italiane davvero conosciute in Arabia. Non è un caso, allora, che la partita di stasera sarà tutta un'altra storia. La semifinale tra Inter e Lazio si giocherà infatti in uno stadio quasi tutto esaurito. Notizie ufficiali non ce ne sono, ma basta visitare il portale di acquisto dei biglietti per constatare che ne sono rimasti pochissimi disponibili. L'atmosfera rispetto a ieri sera sarà dunque diversa in relazione al pubblico presente sugli spalti, ma ciò non cambia le valutazioni su una competizione organizzata in maniera alquanto discutibile.