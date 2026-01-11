Spunta un nuovo nome per la difesa, la Fiorentina segue con attenzione un giovane dell'Ajax

La Fiorentina in questi è concentrata sull'affare Baldanzi, ma intanto si gaurda attorno alla ricerca di un nuovo difensore. Nonostante il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, e quindi la minore necessità di centrali, gli addi (ancora non ufficiali ma del tutto probabili) di Viti e Pablo Marì fanno nascere una nuova esigennza di mercato.

I nomi per la difesa

La squadra mercato viola ha messo sotto osservazioni diversi giocatori per la retroguardia che potrebbero fare al caso di Vanoli. I nomi che circolano con maggiore insistenza in questa prima metà di calcio mercato sono quelli di Coppola del Brighton e di De Vrij dell'Inter. Sembra essere invece affievolito l'interesse viola per Diogo Leite, già seguito in estate.

Il talento dell'Ajax

La Nazione in edicola oggi rivela un altro giocatore che sarebbe finito nel mirino della squadra viola: si tratta del giovane talento dell'Ajax Youri Baas. Classe 2003 dotato di grande fisico, si è imposto come titolare inamovibile nei lancieri. Le sue prestazioni però non hanno attirato solamente la Fiorentina; la trattativa non si preannuncia come una delle più facili, soprattutto nel mercato invernale, ma Paratici e la dirigenza viola vogliono fare un tentativo.