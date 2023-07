Le gerarchie sulle fasce rendono incerto il futuro di Ikoné. Con la suggestione Arabia sullo sfondo

In casa Fiorentina, le gerarchie degli esterni non sono alquanto chiare. Ad oggi è impensabile togliere il posto a Nico Gonzalez, ma per l'altra fascia è fitta concorrenza, principalmente tra Brekalo, Sottil (entrambi permetterebbero all'argentino di giocare sulla destra) e Ikoné. Quest'ultimo non ha la garanzia di rimanere a Firenze come unica opzione per il suo futuro, ancora piuttosto incerto.

Viene rilanciato, intanto, l'interesse da parte dell'Arabia Saudita nei suoi confronti. Sportitalia riporta un'offerta ufficiale presentata da un club del campionato arabo. La Fiorentina valuterebbe Ikoné intorno ai 20 milioni di €.