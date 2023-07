Diamanti: "Conference League? Solo una consolazione. Se penso a Ikoné vi dico che anche Salah all'inizio non segnava a Firenze"

Alessandro ‘Alino’ Diamanti è stato contattato da Radio Bruno dopo il suo addio al calcio per parlare anche di Fiorentina:

"La squadra partiva dai presupposti della stagione prima in cui aveva fatto molto bene. Quando penso alla Fiorentina ho in mente un club che deve stare in Europa League: la Conference è solo una consolazione".

E sugli esterni: "Nico Gonzalez mi piace molto, ma gli altri possono fare meglio. Ikone deve fare più gol, anche se ricordo che pure Salah a Firenze faceva fatica a segnare…".

Infine sull'attacco: "La Viola secondo me deve cambiare. Jovic non è costante e Cabral nonostante abbia fatto bene in Conference, in Serie A fatica".