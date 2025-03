Hanno fatto scalpore le immagini e i video di un Viola Park enormemente colpito dalle forti precipitazioni di venerdì scorso: campi inondati e divenuti piscine ma soprattutto locali interni con gravi infiltrazioni. Il Corriere Fiorentino ha ricostruito la situazione, sottolineando la vasta portata della pioggia, che ha versato a terra in sei ore l'equivalente medio di un mese di precipitazioni.

Ma c'è stato ovviamente un problema di ricezione, secondo l'architetto Marco Casamonti: “La causa è che il canale di scolo che porta le acque piovane all'Arno non riceveva, perché ostruito da legni, rami e fogliame. Il Viola Park è progettato e costruito bene, in occasione di altre precipitazioni quei problemi non ci sono stati”.

Il canale a cui si fa riferimento è di competenza comunale ma a livello di struttura, il Viola Park è dotato anche di un sistema per far defluire le acque piovane in caso di eccessivo riempimento del laghetto: se tale sistema va in tilt, l'acqua si accumula creando i danni che abbiamo visto. Dal Comune il Sindaco Pignotti si è smarcato da possibili responsabilità.