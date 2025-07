La Fiorentina si muove su due fronti per il centrocampo: Il rilancio per Bernabé e un incontro importante

In queste prime settimane di luglio il mercato viola è stato, inevitabilmente, segnato dalla clausola rescissoria di Moise Kean. Dopo un avvio spumeggiante la dirigenza gigliata sembra aver rallentato proprio per capire il futuro del giocatore viola più importante. Sottotraccia però Pradè e Goretti continuano a muoversi, specialmente a centrocampo.

Rinnovo di Mandragora

La Fiorentina vuole rinnovare Rolando Mandragora; la volontà corrisposta del calciatore, che ha rifiutato le offerte spagnole del Betis, dovrebbe facilitare la trattativa. A giorni è atteso un incontro tra la Fiorentina e i procuratori del centrocampista. Ad oggi il calciatore è in scadenza nel 2026, con però un'opzione di prolungamento fino al 2027 al conseguimento delle venticinque presenze stagionali (tutte da almeno quarantacinque minuti).

Mercato in entrata

In entrata la Fiorentina è ancora alla ricerca di (almeno) un tassello per completare il reparto. Nelle prossime ore, nonostante il muro eretto dal Parma, i viola potrebbe potrebbero tornare alla carica per lo spagnolo classe 2001, Adrian Bernabè. L'obiettvo è quello di abbassare le pretese degli emiliani, che però non intendono scendere sotto i 20 milioni. Sullo sfondo rimane anche Kristjan Asllani, anche lui cercato dal Real Betis, ma le richieste dell'Inter sono considerate molto alte dai dirigenti gigliati, si parla di almeno 18-20 milioni di euro.