Fiorentina-Viktoria Plzeň 1-0, Gonzalez sotto la traversa. Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.com

Fiorentina-Viktoria Plzen 1-0 (92' Gonzalez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô (87' Faraoni), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran (74' Barak), Kouame; Belotti (87' Ikone).

93' Ammonito Gonzalez per aver un po' esagerato nell'esultanza.

92' GOOOOOL!!!! GONZALEZ!!!!! L'attaccante argentino su rimbalzo colpisce il pallone e lo spedisce verso la porta, Jedlicka intercetta anche stavolta ma non basta. 1-0 per la Fiorentina!

91' Ci prova Martinez Quarta, conclusione parata da Jedlicka.

90' I tempi supplementari iniziano con un cambio: esce Mandragora, va in campo Martinez Quarta.

90'+7 Finisce 0-0. Si va ai supplementari.

90'+4 Cambio nel Viktoria Plzen: esce Cerv, va in campo Traorè.

90'+3 Cross da calcio d'angolo, non trovano il pallone né Barak né Kouame.

90' Assegnati sei minuti di recupero.

89' Errore di Gonzalez che recupera un gran pallone ma sbaglia totalmente la conclusione a sinistra a cercare il secondo palo.

87' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Dodô e Belotti, tocca a Faraoni e Ikone.

85' Buon pallone per Barak messo davanti alla porta, lo toglie dalla sua disponibilità Jemelka con un intervento tempestivo.

83' Fiorentina che cerca il gol con un'altra serie, ma adesso c'è anche poca precisione in attacco.

80' Calcio d'angolo per la Fiorentina, sfiora il pallone di testa Kouame che prepara la conclusione e la spara verso il primo palo, para Jedlicka.

77' Tanti cross della Fiorentina in area, parecchi vanno tra le braccia di Jedlicka.

74' Primo cambio per la Fiorentina: esce Beltran, va in campo Barak.

73' Va al tiro Beltran, para Jedlicka, ma il pallone era uscito prima che arrivasse sui piedi dell'attaccante argentino.

71' Assedio della Fiorentina verso la porta avversaria, il pallone ora scotta per la squadra ceca.

68' Cambio nel Viktoria Plzen: esce Chory, va in campo Reznik.

65' Espulso Cadu! L'esterno brasiliano del Viktoria Plzen commette fallo al limite dell'area su Dodô: l'arbitro estrae prima il cartellino giallo, poi dopo una revisione al VAR capisce la pericolosità dell'intervento e manda il giocatore a fare la doccia in anticipo.

62' Fiorentina che non rinuncia al possesso palla, gli avversari ora quando possono cercano di impostare di più anche in attacco.

59' Viktoria Plzen che sembra coprire meglio il centrocampo in questa fase della gara, la Fiorentina continua a proporre gioco.

56' Cambio offensivo per il Viktoria Plzen: esce Vydra, va in campo l'attaccante Kliment.

55' Mandragora si aggiusta il pallone in area e cerca la rovesciata, pallone che va oltre la traversa!

52' Si fa male Chory per il Viktoria Plenz che cade male su un fianco, gioco fermo.

49' Prova ad andare al tiro da fuori area Dodô, conclusione scalibrata e pallone che finisce altissimo.

46' Il secondo tempo inizia senza cambi da entrambe le parti.

45'+2 Il primo tempo finisce 0-0, con una pimpante Fiorentina che ha provato più volta a segnare!

45'+2 Grandissima azione della Fiorentina, con Ranieri che dribbla l'avversario e serve Kouame il quale va di tacco per Belotti che serve Gonzalez sull'altro lato, ma il suo tiro viene deviato.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Traversa di Kouame! Riceve il pallone e calcia di potenza l'attaccante viola ma colpisce il legno!

41' Gonzalez manda Dodô al cross in area, non ci arriva nessun compagno in maglia viola

39' Fiorentina che cerca di mettere ordine sui palloni vaganti, il Viktoria Plzen prova invece a far girare di più il pallone adesso.

36' Ammoniti Ranieri e Chory in seguito a un contrasto di gioco.

33' Ancora Fiorentina all'attacco con Belotti che serve in area Biraghi, ma quest'ultimo viene chiuso tempestivamente la difesa avversaria.

30' Palo di Belotti! Il ‘Gallo’ va al colpo di testa e centra in pieno il legno.

29' Che occasione per la Fiorentina! Bella azione corale dei viola con Kouame che prepara il tiro e scaglia il pallone verso la porta, grandissima parata di Jedlicka che salva i suoi.

29' Torna in campo Beltran, prova a proseguire.

27' Sembra non farcela Beltran per una distrosione alla caviglia, prove in corso a bordocampo. Si scalda Barak intanto.

26' Zoppica Beltran dopo aver preso un contrasto con un difensore del Viktoria Plzen, partita che si fa sempre più aspra.

23' Cerca il secondo palo da fuori Gonzalez, para e fa suo il pallone Jedlicka.

20' Fiorentina alla costante ricerca del gol in questa prima parte di gara, con tanti cross messi nel mezzo all'area e la difesa del Viktoria Plezn che si trova costretta a chiudere su ogni pallone.

17' Sponda di Belotti che innesca Beltran, gran bella giocata per saltare l'avversario poi cerca il tiro con il mancino, ma il pallone finisce tra le braccia di Jedlicka.

14' Gonzalez serve Mandragora sul limite dell'area, il centrocampista viola prova il tiro che viene respinto dal muro difensivo avversario.

11' Ci prova come prima il Viktoria Plzen su calcio di punizione, con Kalvah che cerca con un cross in morbido un compagno in attacco senza trovarlo.

8' Gonzalez serve Kouame che potrebbe aprire per Biraghi ma l'attaccante viola fa invece una scelta sbagliata in fase di passaggio.

7' Occasione per Kouame in velocità, esce Jedlicka in chiusura.

5' Doppia occasione per la Fiorentina! Giocata di Kouame a destra che scappa alla marcatura e serve un gran pallone per Belotti che va a botta sicura verso la porta ma compie una grande parata Jedlicka! Subito dopo Dodô va al cross per Kouame che stacca di testa verso la porta, interviene quasi sulla linea per allontanare il pallone Jemelka.

3' Brividi per la Fiorentina, con la squadra avversaria che su calcio di punizione per poco non pesca Hranac sotto porta!

1' Dopo il minuto di silenzio per commemorare anche in Conference League il compianto dg viola Joe Barone, inizia la gara al ‘Franchi’.

Dopo lo scialbo e triste 0-0 dell’andata in terra ceca, la Fiorentina ospita il Viktoria Plzen all’Artemio Franchi nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Sfida apertissima, come evidenzia e sottolinea il risultato del primo confronto, tra due squadre che cercano l’approdo in semifinale contro una tra Paok e Club Brugge, con i fiamminghi che all’andata si sono imposti per 1-0 in casa.

Fischio d’inizio alle ore 18:45, l’arbitro della sfida sarà lo spagnolo Gil Manzano. La Fiorentina di Vincenzo Italiano dovrà cercare la vittoria per passare il turno evitando ogni ulteriore rischio. FiorentinaNews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con ampio spazio alle dichiarazioni dei protagonisti della partita nel pre e post gara. Per non perdervi neanche un'emozione della diretta aggiornate costantemente la pagina tramite l'apposita icona su smartphone, tablet o pc.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. A disposizione: Christensen, Sottil, Lopez, Ikonè, Infantino, Faraoni, Martinez Quarta, Duncan, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. Allenatore: Vincenzo Italiano.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hejda, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Kopic; Sulc, Vydra; Chory. A disposizione: Tvrdon, Baier, Paluska, Kliment, Traorè, Reznik, Mosquera, Dweh. Allenatore: Miroslav Koubek.