"Il Sindaco Nardella - dichiara Federico Bussolin, Capogruppo Lega a Palazzo Vecchio - ha convocato una conferenza stampa per dire che aveva ragione la Fiorentina, meglio tardi che mai. Per l'Amministrazione era impossibile fare i lavori e giocare al Franchi, ipotesi questa che rappresentava l'unica richiesta della società viola. Oggi diventa invece possibile, meglio così".

‘Nardella non parla dei fondi necessari per il completamento dei lavori’

"Il Sindaco non dice niente però sui fondi necessari per il completamento dei lavori di restyling: sono stati trovati? Che fine ha fatto la richiesta avanzata ai Ministeri competenti, tramite lettera, dove si ritenevano necessari dei mesi in più per far giocare la Fiorentina al Franchi? Non è chiara nemmeno la situazione sul Padovani: i fondi mancanti per aumentare la capienza sono stati individuati o no? Perché da quanto afferma il Sindaco sembra di vivere di speranze e sogni, ma gli investimenti sono ben altra cosa".

‘Spero il Sindaco abbandoni il progetto e dia alla Fiorentina una nuova casa’

"Mi pare si sia perso del tempo - conclude Bussolin -; spero che Nardella abbandoni il suo progetto di restyling perché così stiamo solo rimandando il problema. Si metta in sicurezza lo stadio e si dia alla Fiorentina una nuova casa, senza vincoli e protagonismi politici di sorta".