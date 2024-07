Nzola verso il Genoa. Sembra impostata bene una trattativa che aprirebbe in casa Fiorentina la possibilità dell'arrivo di un nuovo attaccante. Lucca rimane sullo sfondo, ma è il vero obiettivo di Pradè per l'attacco e che lavora a questa operazione da tempo.

Bene l'intesa Kean-Sottil

Intanto, i primi calci estivi, ci dicono che l’intesa tra Kean e Sottil è davvero buona. A proposito di Sottil, l’investitura di Palladino sembra avergli fatto bene e toccato il nervo giusto. Carattere, gol e colpi da giocatore vero nelle prime uscite stagionali, per lui è arrivato il momento e l’età giusta per provare a fare qualcosa di importante nella squadra che lo ha lanciato e che lo ha visto crescere fin da ragazzino.

Due nomi importanti ma prima…

Però non potrà bastare soltanto Riccardo davanti. Attendendo il ritorno di Beltran (altro calciatore che come caratteristiche potrebbe fare molto bene con Palladino), la Fiorentina sembra avere sul taccuino un paio di nomi forti, di calciatori che potrebbero fare la differenza. Raggiungibili però soltanto se Gonzalez dovesse andarsene.

A proposito dell’argentino, ancora l’offerta giusta non è arrivata ma radio mercato ci dice che, un po’ come per Milenkovic, potrebbe smuoversi tutto all’improvviso. Occhio all’Inghilterra, anche in questo senso. E poi ci saranno da risolvere i nodi Ikone e Kouame. Il primo ormai ai margini del progetto, il secondo ha mercato, piace, ma al tempo stesso potrebbe essere ancora molto utile ai vola e ad un tecnico che ama la velocità e l’imprevedibilità. Anche se, tatticamente, qualche problema in questo senso potrebbe nascere.

Colpani in viola al 90%

Insomma, tutto ruota attorno ad un mercato in uscita che ha già visto movimenti ma che presto potrebbe subire una nuova accelerata. Sarò un mese e mezzo di passione e di cambiamenti. Palladino, la vera Fiorentina, l’avrà in mano soltanto tra qualche settimana. Chiusura su Colpani, domani potrebbe essere il giorno giusto per chiudere. Al 90% sarà viola.