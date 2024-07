Una desolazione così non si avvertiva dai primi anni dell'era Commisso. Clima torrido a Firenze (e non sono i 38 gradi di fine luglio)

Il clima a Firenze è torrido. E non solo per i 38 gradi sotto al sole. Il mercato della Fiorentina è iniziato sì, con una cifra già spesa che supera pure i 30 milioni di euro, ma diciamoci la verità. Quasi nessun tifoso - e sottolineo tifoso, non pseudo-tale-commercialista - è contento della situazione attuale.

Kean e Pongracic non hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi

Intanto sono stati lasciati partire tutti i giocatori a scadenza. E se la partenza di Bonaventura non è stata una tragedia, diversi erano i discorsi per Castrovilli e lo stesso Duncan, tutti co-protagonisti delle stagioni di Italiano. Al loro posto, per adesso, non è arrivato nessuno, lasciando Palladino partire per la tournée con il solo Mandragora. E i due acquisti non hanno fatto fare i salti di gioia a nessuno. Anche se, paradossalmente, quello di un ex Lecce è stato accolto in maniera più positiva rispetto a un ex Juventus e PSG.

E sui social, la desolazione è più che condivisa. Da ormai diversi giorni a questa parte, i post della Fiorentina vengono intrisi di commenti molto negativi, per non parlare di veri e propri insulti per la campagna acquisti. Ma pure per le cessioni. L'addio, inaspettato, del vero capitano - almeno per molti - non è stato digerito, specialmente dopo la ripresa che c'era stata fino alla grande prova di Atene. Mandare Milenkovic al Nottingham dopo 7 anni non ha migliorato la già tesa atmosfera.

E ora?

C'è solo un aspetto in cui la Fiorentina va a gonfie vele. Ed è la campagna abbonamenti. 10mila tessere sono un gran numero per la capienza ridotta del Franchi, ma attenzione agli abbagli. I tifosi viola, a Firenze e provincia, sono tantissimi ed era più che preventivabile un exploit del genere. D'altronde, questo diecimila non fa che rispecchiare in proporzione il riempimento delle passate stagioni. E non dimentichiamoci che il club di Commisso gode ancora della scia dell'effetto Italiano, forse per ora l'unico - insieme a Vlahovic - salvatore di questa proprietà (sul lato dei risultati sportivi). Aspettando Colpani, colpo che invece infiammerebbe qualche entusiasmo, si parte per il Regno Unito, per una sfilza di amichevoli che ci avvicineranno al momento del grande esordio. Macché Parma, parlo del preliminare di Conference. Un doppio scontro sempre complicato, per il modo in cui ci arriva la Fiorentina alla terza settimana d'agosto.