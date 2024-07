Caro vecchio Vranckx: un altro pressing ossessivo che può concretizzarsi un anno dopo. Appena due milioni tra Fiorentina e Wolfsburg

Abbiamo già parlato dell'abitudine di Pradè e la Fiorentina di tornare su vecchi obiettivi: uno di questi è Aster Vranckx, belga classe 2002 e in forza al Wolfsburg. Il centrocampista è passato già dall'Italia e in particolare al Milan ma senza lasciare il segno. Secondo Tmw e Niccolò Ceccarini, tra la Fiorentina e il club tedesco ballano un paio di milioni, colmabili con qualche bonus e per questo il belga potrebbe essere il primo rinforzo a centrocampo.