Sabato sera andrà in scena il match fra Milan e Fiorentina. La sensazione nell'ambiente viola è che, nonostante la caratura dell'avversario, la squadra di Raffaele Palladino possa fare l'ennesimo colpaccio, confermando la nomea di ammazza-big.

Una differenza sostanziale

Al di là del Napoli, i viola hanno battuto tutte le big della Serie A, però al Franchi. L'unica avversaria di alta classifica battuta in trasferta è stata la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport il rendimento dei viola in casa è di altissimo livello. Con 33 punti ottenuti in 16 giornate (una media poco sopra i 2 punti a partita) la Fiorentina si classificherebbe al terzo posto in un'ipotetica classifica che tiene conto solo delle gare giocate in casa. Lontano dal Franchi il bottino ottenuto dai viola è sensibilmente minore, solamente 18 punti in 14 partite (una media di 1,3 punti per match). In questa classifica i gigliati si posizionano solamente al decimo posto.

Per puntare l'Europa

Vincere a San Siro non è impossibile, ma la Fiorentina deve giocare come fa quando è sul terreno del Franchi. Innalzare il rendimento in trasferta sarà fondamentale per questo finale di stagione alla ricerca di un posto in Europa anche perché delle ultime 8 giornate di campionato 5 saranno lontano da Firenze.