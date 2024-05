Il commento post pareggio con il Napoli da parte dell'allenatore Vincenzo Italiano a Dazn:

"Siamo arrivati stanchi agli ultimi minuti dove non siamo più riusciti a tenere su la palla, abbiamo rischiato però il pareggio è un risultato giusto per quello che si è visto. Ci teniamo questo pareggio così da tenerci il Napoli dietro e vediamo gli altri risultati, cerchiamo di arrivare all'ottavo posto che è il nostro obiettivo.

Il Franchi? I ragazzi della Fiesole hanno tirato fuori uno striscione lunedì su Atene, da inizio stagione abbiamo tutti un sogno e cercheremo di fare meglio rispetto allo scorso anno. Poi è giusto l'applauso ai ragazzi che hanno fatto un'altra stagione strepitosa. Mi auguro che ci possa essere la ciliegina perché sono stati tre anni straordinari.

Rischi di stasera anche ad Atene? Quando si cerca di partire col palleggio il rischio è farsi sporcare palloni, contro squadre che poi sono brave a ripartire e ci mettono in difficoltà. Abbiamo visto che l'Olympiakos è una squadra rapida a ripartire, con la punta che fa gol con continuità e questo è un aspetto che dobbiamo curare bene. In una finale ogni minimo errore può costare caro, oggi abbiamo forzato in alcune situazioni e abbiamo rischiato.

La panchina del Franchi? Soprattutto quella della Fiorentina, è una panchina ricca di responsabilità perché sai a cosa vai incontro, alla passione della gente di Firenze e ti spinge sempre a dare il massimo. E' quello che mi hanno trasmesso in questi tre anni. Per me è un privilegio e un onore ogni giorno e ogni partita, insieme ai ragazzi sappiamo quello che vuole la gente ed è quello che abbiamo riportato sempre su questa panchina.

Ultima per me qui? La concentrazione era totale per questa partita per tenere dietro ancora il Napoli. Ora l'attenzione andrà al Cagliari, Olympiakos, Atalanta e poi tireremo le somme di tre anni fantastici. Da aggiungere c'è una ciliegina".