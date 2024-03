L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto a Centro Suono Sport per ricordare il direttore generale Joe Barone. Ecco le sue parole: “Appena c'è stato il cambio di proprietà, mi ha chiamato per incontrarmi. Voleva affidarmi un ruolo nella nuova Fiorentina. Siamo poi rimasti in contatto nonostante i suoi impegni, con la costruzione del Viola Park. Lui è stata la presenza costante, ha preso a cuore Firenze e ha dato tanto al club. Sono triste. Dovremo fare ancora tanto altro per far crescere la Fiorentina e oggi piangiamo, ma mi impegnerò per realizzare il suo sogno”.

E aggiunge: “Con Barone mi sono anche scontrato, avendo opinioni diverse ma sempre nell'amore della Fiorentina. Insieme a Commisso le ha dato credibilità ed è stato un grande dirigente. Lascerà un grande vuoto perché era una figura emblematica. Cosa mi ha stupito? Mi ha fatto tanto piacere Giancarlo Antognoni e il suo messaggio commovente, nonostante la rottura”.